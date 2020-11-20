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20.11.2020 - 09:06 | | DHA

Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 19 avukata gözaltı

Diyarbakır'da, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonda 19 avukat gözaltına alındı.

Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 19 avukata gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce PKK içerisindeki bir yapılanma olduğu belirtilen ve örgütün sözde 'yasama' organı olduğu ifade edilen DTK yapılanmasında yer aldıkları saptanan çok sayıda avukat hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli Şırnak ve Adıyaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 avukat gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

 

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