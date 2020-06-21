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21.06.2020 - 20:05 | | DHA

Diyarbakır'da iki grup birbirine girdi! Çok sayıda kişi gözaltında

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga, polisin biber gazı ile yaptığı müdahaleyle sonlandırıldı. Tarafların caddede tekme, tokat ve bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılayan iki grup, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine tekme- tokat vuran ve bıçak da kullanılan tarafları ayırmak için ihbarla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı. Güçlükle ayrılan taraflardan 2'si yaralanırken, 2'si kadın 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakırda iki grup birbirine girdi Çok sayıda kişi gözaltında

Sokak ortasında bıçaklı kavgaDiyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga, polisin biber gazı ile yaptığı müdahaleyle sonlandırıldı. Tarafların caddede tekme, tokat ve bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralanırken, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.
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