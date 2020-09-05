Diyarbakır'da, kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüs salgınına yönelik yeni tedbirler görüşüldü. Toplantıda, salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılacağı kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerine izin verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat edecek vatandaşlarımızın sorun yaşamaması adına önceden telefon ve benzeri cihazlar üzerinden HES uygulamasından veya telefonla SMS yoluyla HES kodu sorgulamalarını yaparak onay verilmesi halinde müracaat etmelerinin doğru olacağıyla ilgili bilinçlendirmesi için gerekli duyuruların ve bilgilendirmelerin yapılmasına, yukarıda belirtilen tedbirlerin, 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.