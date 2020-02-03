Diyarbakır'da 'koronavirüs' alarmı! Rahatlatan açıklama geldi

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü, kentte bir kişinin koronavirüs şüphesi üzerine hastanede tedaviye alındığına ilişkin açıkla

ma yapıldı. Açıklamada, söz konusu kişinin 24 Ocak günü Çin'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilerek, 25- 27 Ocak tarihlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptığı başvuruda her hangi bir bulgulaya rastlanmadığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde ilimizde Çin'den yayılan 'koronavirüs' şüphesiyle bir vatandaşımızın hastaneye yatırıldığı iddia edilmiştir. Öne sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, ilimizde virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 24 Ocak 2020 tarihinde Çin'den ülkemize giriş yapan bir vatandaşımız 25- 27 Ocak 2020 tarihlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvurmuş olup, yapılan muayene ve tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu vatandaşımız 3 Şubat 2020 tarihinde saat 17.00 civarında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle yeniden hastaneye başvuruda bulunmuş ancak yapılan değerlendirmesinde herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır. Çin'de ikamet ettiğini belirten vatandaşımız internette dolaşan haberler nedeni ile yoğun anksiyete yaşadığını bu yüzden acil servise başvurduğunu belirtmiştir. Vatandaşımızın her ihtimale karşı laboratuar tetkikleri alınarak ilgili birimlere gönderilmiştir. Vatandaşımız tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alınmıştır."