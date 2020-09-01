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01.09.2020 - 14:56 | | DHA

Diyarbakır'da, minibüste fazla yolcu taşıma tartışması kamerada

Diyarbakır'da şehir içi ulaşımı yapan minibüs sürücüsü ile yolcular arasında 'fazla yolcu taşıma' nedeniyle tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da, minibüste fazla yolcu taşıma tartışması kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Bu duruma tepki gösteren yolcular ile minibüs sürücü arasında tartışma çıktı.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde yolcular sürücüye 'Kaptan bu kadar fazla yolcu alma' 'Zaten koronavirüs var' 'Yeter ağabey' diyerek tepki gösterdi. Yolcuların tepkisine rağmen sürücünün yolcu almaya devam ettiği anlar da görüntülere yansıdı.

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