MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonu
ABONE OL
07.02.2021 - 16:55 | | DHA

Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonu

Diyarbakır'da jandarmanın daha önce 15 olayda ele geçirdiği 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ile 2 ton 920 kilo esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması için 26 adrese düzenlenen eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonu
Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonundan görüntüler
Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonundan görüntüler
Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonundan görüntüler
Haberin Tüm Fotoğrafları

İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen narko- terör operasyonlarında 2020 yılında 100 milyon kök Hint keneviri imha edildi, 55 ton 152 kilo esrar ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu maddeyi imal eden ve ticaretini yapan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. 2 hafta önce düzenlenen 'Narko-Terör Tırpan-1' operasyonunda, kent merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 adrese yapılan eş zamanlı baskında 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin geçen yıl, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilo esrar ve 337 kilo skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

26 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu sabah gerçekleştirilen 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda kent merkezi ile Lice ilçesi kırsal Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde, 15 olayda daha ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilo esrarın sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla, 26 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 200 gram esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 137 fişek, kurusıkı tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

 

3 manda ile başladılar, şimdi taleplere yetişemiyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı. Manda sütünün kilosunu 10 TL, yoğurdunu da 15 TL'den satan Cura çifti taleplere yetişemediklerini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 7 Şubat Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 7 Şubat Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

Koronavirüs tablosu 7 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, korona tablosu

Koronavirüs tablosu 7 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, korona tablosu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet