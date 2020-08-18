MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da PTT kuyruğunda sosyal mesafe unutuldu!
ABONE OL
18.08.2020 - 13:00 | | DHA

Diyarbakır'da PTT kuyruğunda sosyal mesafe unutuldu!

Diyarbakır’da PTT'ye işlem yaptırmak için gelenler kuyruk oluştururken, sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Diyarbakır'da PTT kuyruğunda sosyal mesafe unutuldu!

Diyarbakır'da sabah saatlerinde PTT Yenişehir şubesi önüne işlem yaptırmak için gelenler, sıraya girdi. Koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayanlar, PTT önünde kuyruk oluşturdu.

Kronik hastalığı olduğunu anlatan bir vatandaş, oluşan bu yoğunluktan dolayı endişeli olduğunu belirtti.

Saygı Öztürk'ten flaş Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklamasıMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Meral Akşener ne yapacak? Muharrem İnce stratejisiyle neyi hedefliyor? Son dakika haberine göre; Gazeteci Saygı Öztürk, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e Muharrem İnce ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özel okullar açılacak mı 2020? Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması! Özel okullar ne zaman açılacak?

Özel okullar açılacak mı 2020? Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması! Özel okullar ne zaman açılacak?

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Meteoroloji hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu 18 Ağustos

Meteoroloji hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu 18 Ağustos

Sıradaki Haber