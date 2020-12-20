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20.12.2020 - 14:20 | | AA

Diyarbakır'da sahipsiz 3 at koruma altına alındı

Diyarbakır'da sahipsiz 3 at belediye ekiplerince barınağa yerleştirildi.

Diyarbakır'da sahipsiz 3 at koruma altına alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Sur ilçesi Fiskaya Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde başıboş 3 atın sokaklarda gezdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Hırpalanmış ve güçsüz düştükleri görülen atlar, ekiplerce TJK Diyarbakır Hipodromundan gelen at nakil aracıyla belediyeye ait barınağa yerleştrildi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ilk kontrolleri yapılan atların, tedavi ve beslenme ihtiyaçları giderildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammet Kasım Aydın, atlarla ilgili rehabilitasyon çalıimalarına başlandığını ifade ederek "Merkezimiz sokak hayvanlarına hizmet vermek üzere dizayn edilmiş. Burada zaruri durumlarda diğer hayvanlara da olanak sunuyoruz. Bu atlarımız sağlıklı bir duruma gelince sahipleri çıkarsa sahibine verilecek. Sahibi çıkmaması halinde bizim misafirimiz olarak burada kalacak" diye konuştu.

Aydın, Diyarbakır Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak zayıf ve güçsüz düşen, terkedilen, eziyet gören, sevgiye ve bakıma muhtaç hayvanların güvencesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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