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06.02.2020 - 15:25 | | DHA

Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Yenişehir ilçesinde, aralarında alacak meselesi olan 2 grup arasında öğle saatlerinde çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ç. adlı genç, 2 kurşunla vurularak, yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastane kaldırılan A.Ç., tedaviye alınırken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

 

 

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