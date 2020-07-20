20.07.2020 - 09:01 | | DHA
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı
Diyarbakır'da dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kavga, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kavgaya karışanların yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor.
Otomobil hurda yığınına döndüBURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise yakındaki bir sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı.