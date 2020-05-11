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11.05.2020 - 23:51 | | AA

Diyarbakır'da silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü... Ölüler ve yaralılar var

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Şehitlik Mahallesi 255. Sokak ve 41. Sokak'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Şehmuz A, Hatip A, Orhan A, Fikri A, Cihan Ç, Nazlı E, İzzettin E. ile 6 yaşındaki Yücel E. yaralandı.

Diyarbakırda silahlı kavga Ortalık savaş alanına döndü... Ölüler ve yaralılar var



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şehmuz A. ile İzzettin E. müdahale rağmen kurtarılamadı.

New York’ta 5 binden fazla kişinin ölüm nedeni bilinmiyorABD'de yeni tip coronavirüsün (Covid-19) en fazla vurduğu şehir olan New York'ta 5 binden fazla ölümün sebebinin kayıtlarda tanımlanmadığı belirtildi.
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