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31.08.2020 - 10:37 | | DHA

Diyarbakır'da şok manzara! Yasağa rağmen konvoy oluşturdular

Diyarbakır’da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yasaklanan düğün konvoylarının önüne geçilemiyor. Kentte, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, düğün konvoyu oluşturulup, alanda halay çekildiği görüldü.

Diyarbakır'da şok manzara! Yasağa rağmen konvoy oluşturdular

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs salgınını önlemek amacıyla düğünlere 1 saat sınırlaması getirilirken, konvoylar ise yasaklandı. Yasağa ve salgının bulaş riskine rağmen düğün konvoyları yapılmaya devam ediliyor. Merkez Bağlar ilçesinde, dün akşam onlarca aracın yer aldığı düğün konvoyu görüntülendi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, konvoydan inenlerin maske, sosyal mesafe kurullarını hiçe sayıp, halay çektikleri anlar yer aldı.

 

 

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