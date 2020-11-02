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02.11.2020 - 14:58 |

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! Değeri 250 bin TL

Diyarbakır’da 24 parça tarihi eseri, 250 bin TL'ye satmak isteyen 5 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! Değeri 250 bin TL

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde bazı şüphelilerin, 24 parça tarihi eseri 250 bin TL'ye bir kişiye satacaklarını belirledi. Takibe alınan şüpheliler, Yenişehir ilçesi Devegeçidi mevkiinde alıcı ile buluştukları sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 1 tablo, 1 kama ve 22 adet sikke ele geçirildi.

Tarihi eserler, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

 

 

Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
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