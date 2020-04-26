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26.04.2020 - 11:27 |

Diyarbakır'da, yasağın son gününde de sessizlik hakim

Diyarbakır'da, corona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de cadde ve sokaklardaki sessizlik devam etti.

Diyarbakır'da, yasağın son gününde de sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığı'nca corona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 ilden biri olan Diyarbakır'da, kısıtlamanın son gününde de, meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. Fırıncılar, eczane, belediye personelleri ve sağlıkçılar gibi sokağa çıkma izni olanlar dışında sokaklarda insana rastlanılmazken, Büyükşehir Belediyesi, kısıtlama kapsamı dışında kalanlar için toplu taşıma aracı tahsis etti.

Güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktalarında ise dışarıda olanlara izin belgeleri soruluyor. İzin belgesi olmadan dışarı çıkanlara ise idari para cezası kesiliyor.

Ukrayna'da toz fırtınasıUkrayna'nın Rivne kentini toz fırtınası vurdu. Toz bulutunun bir sokağı kapladığı anlar amatör kameralarca kaydedilirken; uzmanlar söz konusu hava olayının iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.
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