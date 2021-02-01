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01.02.2021 - 12:40 | | AA

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 518'inci gününde sürüyor.

Kilis'ten 6 yıl önce dağa götürülen oğlu Süleyman için gelen anne Selvi Öztürk de oturma eylemine dahil oldu.

Öztürk, oğlunun 6 yıl önce kaybolduğunu, daha sonra dağa götürüldüğünü öğrendiğini, evladını çok özlediğini belirtti.

Oğluna seslenen Öztürk, "Oğlum beni duyarsan, görürsen çık gel. Bu hasreti bitir yavrum. Çık gel, seni bağrıma basayım." dedi.

Bakan Soylu DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun yapıldığını duyurdu. Operasyonla ilgili Emniyet'ten açıklama geldi.
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