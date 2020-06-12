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12.06.2020 - 11:36 | | İHA

Diyarbakır'dan korkutan haberler peş peşe geliyor! 8 kişinin daha testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 8 kişinin corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Corona virüs testi pozitif çıkan 8 kişi, Diyarbakır'a sevk edildi.

Diyarbakır'dan korkutan haberler peş peşe geliyor! 8 kişinin daha testi pozitif çıktı

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesine yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayetleriyle gelen 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Corona virüs test sonucu pozitif çıkan vatandaşlar ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hatay'ın 3 yaylası çekirge istilasına uğradıSon dakika haberine göre Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yaylada bahçeleri, çekirgeler istila etti.
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