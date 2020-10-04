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04.10.2020 - 19:43 | | DHA

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 1 terörist ölü ele geçirildi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 1 terörist ölü ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Dün ölü ele geçirilen 3 teröristin yanı sıra bugün bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğine değinilen açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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