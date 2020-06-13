DJ, küvette ölü bulundu

Kepez ilçesindeki bir eğlence merkezinde DJ'lik yapan Mahir Kıvrak, dün akşam eve geldi. İkiz çocuklarıyla bir süre oynadıktan sonra üst kata çıkıp, banyoya girdi. Avusturyalı eşi Anna Kıvrak ise alt katta çocuklarıyla kaldı. Genç kadın, uzun süre yanlarına gelmeyen eşinin yattığını düşünüp, ikizleriyle uykuya daldı. Sabah uyandığında ise banyodaki küvette, kocasının cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adli Tabip'in ölümünü şüpheli bulduğu Mahir Kıvrak’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, eve geldiğinde alkollü olduğu iddia edilen Mahir Kıvrak’ın, şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kıvrak'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.