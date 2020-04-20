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20.04.2020 - 17:13 |

Doğa Eş Anlamlısı Nedir? Doğa Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Doğa kelimesi gündelik yaşam içerisinde çok sık değerlendirilen sözcüklerden biridir. O yüzden bu kelimenin eş anlamlısı büyük öneme sahiptir. TDK’ya göre doğa sözcüğünün eş anlamlısını öğrenebilir ve farklı zamanlarda kullanabilirsiniz. Peki, doğa eş anlamlısı nedir? Doğa kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.

Doğa Eş Anlamlısı Nedir? Doğa Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında doğa kelimesinin eş anlamlısı ‘tabiat’ şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabiat gündelik yaşamda çok kullanılmasa bile yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılmaktadır.

Doğa Kelimesinin Eş Anlamlısı 

Doğa kelimesinin eş anlamlısı ‘tabiat’ olarak değerlendirilir. Özellikle Türk Dil Kurumu'na göre geçerli olan bu kelimeyi, cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa dahi aynı anlam üzerinden hem doğa hem de tabiat değerlendirilebilir. 

Doğa Nedir?

Doğa kelimesinin anlamı ‘canlı ve cansız nesnelerden meydana gelmiş olan, kendiliğinden oluşmuş ve sürekli değişkenlik gösteren varlığın bütünü’ şeklinde nitelenmektedir. Bu anlamı ile beraber hem doğa kelimesini hem de tab,at ya sözcüğünü eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz. Doğa aynı zamanda Türkçede isim olarak da kullanılan bir addır.

 

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