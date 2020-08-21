Doğal gaz ne zaman kullanılacak? Karadeniz'de doğal gaz keşfi...

Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün Dolmabahçe Sarayı'ndaki konuşmasında açıkladı. Tüm Türkiye heyecanla açıklamayı dinledi.

DOĞAL GAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Doğal gaz keşfinin müjdelenmesinin ardından vatandaşlar doğal gaz kullanımının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır" ifadesini kullandı.