21.08.2020 - 16:29 |
Doğal gaz ne zaman kullanılacak? Karadeniz'de doğal gaz keşfi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi müjdeyi açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiğini duyuran Erdoğan doğal gazı çok yakında kullanılma sokmayı hedeflediklerini aktardı. Peki, doğal gaz ne zaman kullanılacak?
Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün Dolmabahçe Sarayı'ndaki konuşmasında açıkladı. Tüm Türkiye heyecanla açıklamayı dinledi.
DOĞAL GAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?
Doğal gaz keşfinin müjdelenmesinin ardından vatandaşlar doğal gaz kullanımının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır" ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak açıklamalarda bulundu! "Yeni eksen Türkiye..."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı. Erdoğan, 'Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi' dedi. Müjde sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, 'Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makul tarihini tarihe gömdük. Bugün buradaki potansiyelle artık yeni bir döneme giriyoruz. Ne batı ne doğu yeni bir eksen oluşturuyoruz' dedi.