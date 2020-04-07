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07.04.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Doğal su kaynağına koronavirüs önlemi

Koronavirüs yayılım hızını düşürmek için muhtarlar da önlem alıyor.

Doğal su kaynağına koronavirüs önlemi
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Şile’nin Kızılcaköy köy muhtarı, su almaya gelenlerin virüs bulaştırma ihtimaline karşı 4 çeşmenin vanasını kapattı. Muhtar Serkan Kılıçarslan, “Hijyene önem vermek gerekirken çeşmelerimize akın edenlerin önünü kesmekten başka çaremiz yoktu” dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
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