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05.02.2020 - 23:02 |

Doğduğun Ev Kaderindir 5.son bölümde Mehdi ve Zeynep'e büyük sürpriz! Doğduğun Ev Kaderindir 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamları yayınlanan TV8 kanalının yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 5. son bölümüyle de oldukça dikkat çekmeyi başardı. Başrollerini ise Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüme Mehdi ve Zeynep'e büyük sürpriz damga vurdu. Peki merakla beklenen Doğduğun Ev Kaderindir 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 5.son bölümde Mehdi ve Zeynep'e büyük sürpriz! Doğduğun Ev Kaderindir 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. BÖLÜMDE NELER OLDU? 

Zeynep, yaşadıklarının etkisiyle radikal kararlar alır. Hayat bundan sonra ne kendisi ne de anne ve babası için aynı kalacaktır. Mehdi’nin aklı çocuklarındadır. Kibrit de en az Mehdi kadar zor durumdadır. Kavuşmak için türlü engelleri aşmaları gerekmektedir. Nuh’un, Mehdi ve Zeynep’i bir araya getirmek için bazı planları vardır. Ancak attığı adımlar, onu daha büyük bir sürprize yaklaştırır. Zeynep ve Mehdi, yeniden bir yol ayrımındadırlar. Sonunda aşk mı, yoksa ayrılık mı galip gelecektir?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...


Uçağın pistten çıkış anı kameradaSabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.
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