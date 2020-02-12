Doğduğun Ev Kaderindir 6. son bölümde o sırlar açığa çıktı ve... Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölüm fragmanı...
Çarşamba akşamları yayınlanan TV8 kanalının yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 6. son bölümüyle de oldukça dikkat çekmeyi başardı. Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 6. yeni bölüme Mehdi ve Zeynep'in birbirlerinden sakladıkları sırların yavaş yavaş ortaya çıkması damga vurdu. Peki merakla beklenen Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep ve Mehdi, ilişkilerinde yeni bir yola çıkarlar. Artık sadece kendileri için değil, Kibrit için de sorumluluk alacaklardır. Ailelerine yeni birinin katılacağı haberi, evde bomba etkisi yaratır. Yeni düzeni kurmak, sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Kibrit’in yaşayacağı yeri denetlemek üzere gelen görevlinin karşılaştığı manzara, her şeyi daha da zora sokar. Ardından kopan fırtına, çok sert olur. Zeynep ve Mehdi; birbirlerinden sakladıkları sırlarla, ince bir ipin üzerinde yürüdüklerinden habersizdirler. Sırlar açığa çıktığında, hiçbir şey aynı kalmayacaktır.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...