13.02.2020 - 00:35 |
Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Doğduğun Ev Kaderindir 6. son bölümde o sırlar açığa çıktı ve...
TV8 'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 6. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Mehdi ve Zeynep'in birbirlerinden sakladıkları sırların yavaş yavaş ortaya çıkması izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. İşte gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanı...
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep ve Mehdi, ilişkilerinde yeni bir yola çıkarlar. Artık sadece kendileri için değil, Kibrit için de sorumluluk alacaklardır. Ailelerine yeni birinin katılacağı haberi, evde bomba etkisi yaratır. Yeni düzeni kurmak, sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Kibrit’in yaşayacağı yeri denetlemek üzere gelen görevlinin karşılaştığı manzara, her şeyi daha da zora sokar. Ardından kopan fırtına, çok sert olur. Zeynep ve Mehdi; birbirlerinden sakladıkları sırlarla, ince bir ipin üzerinde yürüdüklerinden habersizdirler. Sırlar açığa çıktığında, hiçbir şey aynı kalmayacaktır.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI