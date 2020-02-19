Doğduğun Ev Kaderindir 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Doğduğun Ev Kaderindir 7. son bölüm Mehdi'ye kötü sürpriz...
TV8 'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaştı ve ortalık karıştı. Peki gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Benim Adım Melek 8. yeni bölüm fragmanı ve 7. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir’in 19 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 7. bölümünde, Sakine’nin Bayram’dan vazgeçişi, Zeynep’le ilişkisinde onarılması zor bir yara açar. Yıllardır kızına karşı kullandığı silahları etkisini yitirmeye başlar. Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi’nin attığı adım, Zeynep’in ayaklarının yere daha da sağlam basmasına destek olur. Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan’ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar. Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Doğduğun Ev Kaderindir 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE
Doğduğun Ev Kaderindir 7. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...