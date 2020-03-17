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17.03.2020 - 22:45 |

Doğru maske kullanımı nasıl olmalı?

Doç. Dr. Süda Tekin, doğru maske kullanımı ile ilgili CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

Doğru maske kullanımı nasıl olmalı?

Tekin, yaptığı açıklamada, "Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kişisel korunma yöntemidir. Öncelikle mutlaka hasta olan kişilerin maske takması gerekiyor. Sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek yok. En büyük özelliği su geçirmiyor. Bu virüsün 1-1,5 metre ötemize bulaşması söz konusu, daha öteye gidemiyor. Yerde belli bir süre cansız yüzeylerde kalabiliyor. İyi bir maskenin üstünde tel vardır. Ağzı ve burnu kapatacak şekilde teli bastırarak yüzümüze tam olarak oturmasını sağlamalıyız. Maske, nefes alınmasını engellemeyecek ve dışarıdan gelen nemli bir şeylerin içeri girmesini engelleyecek. Maskeyi elimizle taktığımız için maskenin dışını kirli olarak kabul etmek gerekiyor. Her maskeyi elledikten sonra el hijyeni sağlamamız gerekiyor. Maske ile işimiz bittikten sonra atmamız gerekiyor. Tekrar kullanmamız gerekiyorsa eğer ıslanmadıysa naylon poşete koyup ağzını kilitleyip belli bir süre kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Doğru maske kullanımı nasıl olmalı

 

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