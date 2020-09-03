Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle haftasonundan bu yana yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da bugün saat 14.00 itibarıyla hava sıcaklığı 45 derece ölçüldü. Yetkililer, bölgede Eylül ayının 26 yıllık sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, 15 Eylül 1994'te en yüksek 43.2 derece ölçüm yapıldığını kaydetti. Hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.



GÜNEŞ ALTINDA 50 DERECEYİ GÖSTERDİ



Kent merkezinde saat 14.00'da Atatürk Parkı'ndaki termometrelerde sıcaklık, güneş altında 50 dereceyi gösterdi. Sıcaklardan kaçarak parklara sığınan vatandaşların gölge banklarda uyuduğu görüldü. Dershaneden çıkarak gölge bir bankta arkadaşı ile yemek yiyen Nazlı Uyanarık, "Dershaneden çıktık, klimalar çalışmıyor. Burada gölge bir bank bulduk serinleyelim, yemek yiyelim dedik. Ama burası da sıcak. 10 dakika gölge oluyor, sonra başka yerlere gidiyoruz" dedi.



BÖYLE SICAK OLMUYORDU



Yürüyüşe çıkmak için parka gelen ancak yüksek sıcaklıklardan etkilenerek bankta dinlendiğini söyleyen Malik Gelekgil ise "Sıcaktan dolayı bulduğumuz gölgede oturuyoruz. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla böyle bir sıcağımız olmuyordu. Klimanın önünde oturuyoruz. Şu an çarşıya çıktık. Mecbur kalıp sıcaktan kaçtık" diye konuştu.



'HASTANELİK OLURLAR'



37 yıl önce Elazığ'dan Adana'ya gelerek burada yaşayan Suat Umar da şöyle konuştu:



"Bu sıcaklara artık alıştık. Allah o yayla insanlarını buraya düşürmesin. Onlar bu sıcağa dayanamaz, hastanelik olurlar. Bir de pandemi var. İnsanlar tedirgin halde geziyorlar. Otobüs ve dolmuşlara biniyoruz, çok kalabalık. Allah milletin yardımcısı olsun."