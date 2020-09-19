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19.09.2020 - 11:25 | | DHA

Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış etkili oluyor

Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Hopa ilçesindeki derelerde su seviyesi yükseldi, yamaçtan gelen sular ve heyelan Borçka-Güreşen Karayolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Rize ve Artvin’de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirip, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istediği uyarısının ardından bölgede bu sabah başlayan yağış etkili oluyor. 

Artvin’in Hopa ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Yan derenin taşması sonucu suyla dolan Hopa-Borçka Karayolu'nda araçlar, güçlükle ilerledi. Yamaçtan gelen sular ve heyelan nedeniyle Borçka-Güreşen Karayolu ulaşıma kapandı. Yolun trafiğe açılması için iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Rize’nin Pazar ilçesinde de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, bölge halkından  olası su baskını, sel ve heyelana karşı, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış etkili oluyor

 

Emekli Tümamiral Yaycı: Gereği yapılır!Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde uluslararası hukuk nezdinde haklı olduğunu vurgulayan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, sürekli savaş ve çatışma söylemleri üzerine politika üreten Yunanistan’a Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni hatırlattı. Türkiye’nin Montrö’ye sadık olduğunu söyleyen Yaycı, “AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde, sözleşmedeki maddeler uygulanırsa boğazdan ticari gemileri gündüz geçirebiliriz, kılavuzluk zorunlu kılınabilir, gemilerin rotalarını biz belirleriz ve içini kontrol edebiliriz. Ayrıca boğazları kapatabilir, geçişi önleyebiliriz” dedi.
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