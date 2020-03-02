Doğubeyazıt'taki hain saldırıya ilişkin Bakan Pekcan'dan flaş açıklama

Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin artması, ülkenin dirlik ve refahının artırılması için gece- gündüz çalıştıklarını belirten Pekcan, "Ülkemizin dirliğinin, refahının artırılması için gece- gündüz 24 saat Türkiye'nin dünyanın her köşesinde bütün hudut kapılarımızda çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin varlığını birliğini, dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu saldırılara karşı geri adım atmadık atmayacağız. Bu toplumsal barışa, refaha karşı olanların bir hatası. Çok şükür güvenlik güçlerimiz bu saldırılara karşı başarıyla, yurdumuzu, vatanımızı temsil etmekte ve kendilerine gereken cevabı vermektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakettikleri cevabı alacaklarından hiçbir şüphemiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız adına, kabinemiz adına, arkadaşlarım adına başımız sağolsun geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

Basın mensuplarının kaç yaralı olduğu yönündeki soruya ise Bakan Pekcan, "Ağır yaralı 4 personelimiz var. Yaralılardan biri Erzurum, biri Ağrı biri Van, 3'ü de Ankara'ya gidecek var. Hafif yaralılarımız da var" dedi.