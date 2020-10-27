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27.10.2020 - 20:27 | | İHA

Doğum günü partisi pahalıya patladı!

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymayarak doğum günü partisi düzenleyen 9 kişiye 28 bin 620 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

Doğum günü partisi pahalıya patladı!

Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemizde yapılan filyasyon ve izolasyon denetim çalışmalarında, İlçe merkezimizde ikamet eden Ö.T. isimli şahsın, İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararına aykırı bir şekilde 9 kişinin katılımıyla evinde doğum günü partisi düzenlediği tespit edilmiştir. Ö.T. ve doğum gününe katılan 9 kişi derhal karantinaya alınmış ve bu kişilere kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere, 9 kişiye toplamda 28 bin 620 TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın toplu etkinliklerden, ev ziyaretlerinden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durmaları, izolasyona tabi kişilerin izolasyon kurallarına riayet etmesi önem arz etmektedir'' ifadeleri kullanıldı.

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