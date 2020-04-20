Doktor Eş Anlamlısı Nedir? Doktor Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Doktor kelimesi dilimize İngilizceden geçmiş bir kelimedir. Doktor kelimesinin eş anlamlısı son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaktadır. Dilimizde hemen hemen her kelime için bir eş anlam bulunur. Doktor kelimesinin de 2 tane eş anlamlısı bulunur.

Doktor Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Doktor kelimesinin eş anlamlısı tabip kelimesidir. Bir diğer eş anlamlı kelimesi ise hekim kelimesidir.

Doktor Nedir?

Doktor nedir sorusunun cevabı hekimdir. Bir diğer anlamı ise tabip kelimesidir. Hastalıkları iyileştiren kişiye kısaca doktor denir.