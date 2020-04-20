20.04.2020 - 18:00 |
Doktor Eş Anlamlısı Nedir? Doktor Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Yabancı dillerden dilimize geçmiş pek çok kelime vardır. Bu kelimeleri günlük hayatta oldukça fazla kullanıyoruz. Günlük hayatta en fazla kullandığımız kelimelerden biri de Doktor kelimesidir. Doktor kelimesinin doğru yazılışı ve TDK sözlüğünde ki anlamı araştırılmaktadır. Doktor kelimesi birleşik mi ayrı mı? Sorularına dair araştırmalar yapılmaktadır. Doktor kelimesinin ayrıca eş anlamlısı da bulunur. Türkçe bu bakımdan oldukça zengin bir dil olarak kabul edilir. Doktor kelimesinin eş anlamlısı da oldukça fazla arama motorlarında araştırılmaktadır. Peki, doktor eş anlamlısı nedir? Doktor kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte, detaylar.
Doktor kelimesi dilimize İngilizceden geçmiş bir kelimedir. Doktor kelimesinin eş anlamlısı son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaktadır. Dilimizde hemen hemen her kelime için bir eş anlam bulunur. Doktor kelimesinin de 2 tane eş anlamlısı bulunur.
Doktor Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Doktor kelimesinin eş anlamlısı tabip kelimesidir. Bir diğer eş anlamlı kelimesi ise hekim kelimesidir.
Doktor Nedir?
Doktor nedir sorusunun cevabı hekimdir. Bir diğer anlamı ise tabip kelimesidir. Hastalıkları iyileştiren kişiye kısaca doktor denir.