Doktor eÅŸini kediye kÄ±yma verdiÄŸi iÃ§in dÃ¶vdÃ¼!

Samsun'un Bafra ilÃ§esi Mevlana Mahallesi'nde 22 AÄŸustos akÅŸamÄ± meydana gelen olayda, F.Ä°. isimli kadÄ±n doktor, kendisi gibi doktor olan eÅŸi M.O.Ä°. ile markette alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±. Marketten Ã§Ä±kan F.Ä°. eve giderken, yolda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kediye marketten aldÄ±klarÄ± kÄ±ymadan bir parÃ§a verdi. EÅŸinin kediye kÄ±yma vermesine Ã¶fkelenen M.O.Ä°., eve geldiklerinde eÅŸi F.Ä°'yi darbedip, evden kovdu. Evden kovulan kadÄ±n doktor,Â ÅŸikayetÃ§i oldu.Â



â€˜HAK ETMEDÄ°ÄžÄ°M ÅžÄ°DDETE MAÄžRUZ KALDIMâ€™



Polise ifade veren kadÄ±n doktorun, "EÅŸimle marketten alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±k. Marketten Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda eve doÄŸru ilerlerken bizimle birlikte yÃ¼rÃ¼yen sokak kedisine aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÄ±ymadan bir parÃ§a verdim. EÅŸim bunu gÃ¶rÃ¼nce bir anda bana baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Eve gidince de beni darbederek evden attÄ±. Hak etmediÄŸim bir ÅŸiddete maruz kaldÄ±m. ÅžikayetÃ§iyim" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.



5 KEZ DAHA KARAKOLLUK OLDUKLARI Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°



KadÄ±nÄ±n ÅŸikayeti Ã¼zerine polis, Opr. Dr. M.O.Ä°.'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼pheli doktor ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, eÅŸi ise ilÃ§eden ayrÄ±ldÄ±.Â Â Opr. Dr. M.O.Ä°.'nin daha Ã¶nce de eÅŸine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 5 kez polis merkezine giderek ifade verdiÄŸi de Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â