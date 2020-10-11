Doktora bıçakla saldırmıştı, malzeme dolabını da kırmış!

Nefes almakta zorlanan G.B., dün gece saatlerinde eşi Ö.Ş. ile iddiaya göre maske takmadan, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Dr. Musa Bakış, yapılan tetkik ve muayenesi sonucu bir soruna rastlanmayan ve endişe edilecek bir durumu olmadığı belirlenen

G.B.'den maskesini takmasını istedi. Ancak, G.B., maske takmayacağını belirtip Dr. Bakış'a çıkıştı. Tartışmaya G.B.'nin eşi Ö.Ş de karıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Ö.Ş., Dr. Bakış'a bıçak çekip, darp girişiminde bulundu. Hasta yakınları araya girip, Ö.Ş.'ye engel olmaya çalıştı. Bu sırada doktor Bakış, 'beyaz kod' verdi. Bu sırada gelen hastane polisi olaya müdahale edip, G.B. ve Ö.Ş.'yi dışarı çıkardı. Doktor Bakış'ın şikayetçi olması üzerine G.B ve Ö.Ş. gözaltına alındı. Polis, şüpheliler hakkında soruşturma başlatırken olayla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı.

'TAKMIŞSIN KORONAVİRÜSE DEYİP' ÇIKIŞMIŞ

G.B.'nin tetkik ve muayenesinin yapılmasını ardından kendisinden maske takması isteyen doktor Musa Bakış'a, 'Sen ne biçim doktorsun? Görevini yap, karışma bana. Takmışsın koronavirüse' diyerek, tepki gösterdiği öğrenildi. Bunun üzerine hasta yakını Ö.Ş.'nin de olaya dahil olup, sedyenin yanında bulunan ve içinde ilaç ve çeşitli sağlık malzemelerinin bulunduğu sehpaya yumruk atıp, kırdığı ardından da küfürler savurup Dr. Bakış'a bıçak çekip, darp etmek için üzerine yürüdüğü belirlendi.

TABİP ODASINDAN KINAMA

İzmir Tabip Odası yayımladığı mesaj ile olayı kınadı. Mesajda, "Odamız saldırganlara gerekli yaptırımların uygulanması için her türlü girişimde bulunacaktır. Pandemi sürecinde özveri ile sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının can güvenliği korunmalıdır. İşveren olarak Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının güvenliğinden ve can güvenliğinden sorumludur. AVM'lere bile girişte güvenlik taramasından geçilirken bıçakla, silahla hastaneye girilebiliyor. Sağlıkta şiddet bir iş kazasıdır. Gerekli tedbirleri almayan gerekli düzenlemeleri yapmayan yöneticiler şiddet ve sonuçlarından sorumludur" denildi.