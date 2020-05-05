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05.05.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Doktordan doktora tatlı

İstanbul’da yaşayan Aytül Papatya Kalem, emekli medikal estetik hekimi.

Doktordan doktora tatlı
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Pandemi sürecinde sahada çalışmak istedi ancak bu süreçte zona oldu. Bu duruma çok üzülen doktor Kalem, “Bu süreçte boş boş oturamam” dedi ve meslektaşları için tatlı yapmaya karar verdi. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekmeköy Devlet Hastanesi’de çalışan meslektaşları için her gün 60 kişilik tatlı yapan Kalem’in en büyük destekçisi de ortopedi ve travmatoloji uzmanı eşi Özcan Kalem oldu. Her akşam birlikte yaptıkları tatlıları paketleyip yoğun bakım servisine teslim ediyorlar.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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