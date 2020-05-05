Doktordan doktora tatlı

Pandemi sürecinde sahada çalışmak istedi ancak bu süreçte zona oldu. Bu duruma çok üzülen doktor Kalem, “Bu süreçte boş boş oturamam” dedi ve meslektaşları için tatlı yapmaya karar verdi. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekmeköy Devlet Hastanesi’de çalışan meslektaşları için her gün 60 kişilik tatlı yapan Kalem’in en büyük destekçisi de ortopedi ve travmatoloji uzmanı eşi Özcan Kalem oldu. Her akşam birlikte yaptıkları tatlıları paketleyip yoğun bakım servisine teslim ediyorlar.