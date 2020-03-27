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27.03.2020 - 12:52 |

Son dakika haberler: Doktorun sözleri ardından CNN TÜRK spikeri gözyaşlarına engel olamadı!

Son dakika haberlere göre, İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, "Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz" sözlerinin ardından Tamur ve CNN TÜRK spikeri Buket Güler gözyaşlarını tutamadı.

Mustafa Tamur'un gözlerinin dolduğu açıklamaları şu şekilde:

"Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz. Meslektaşlarımızla kardeş olmayı öğrenmiş insanlarız. Bunun önlenmesi lazım. Biz yoğun bakımlarda çok daha kötülerini görüyoruz. Hastanelerin yeşil alanında karşıdakinin hasta olup olmadığı bilinimyor. Bizim bunu önlememiz lazım"

Doktorun sözleri ardından CNN TÜRK spikeri gözyaşlarına engel olamadı!İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, "Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz" sözlerinin ardından Tamur ve CNN TÜRK spikeri Buket Güler gözyaşlarını tutamadı.
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