Doku örnekleri Ümitcan’a ait çıktı

Ankara’da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen geçen yıl 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulunmuş, olayın ardından yapılan otopside, genç kadının tırnaklarında doku bulunmuş, savcılık, Esen’in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na göndermişti. Hazırlanan raporda Esen’in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı ve zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı, ölümün asılma sonucu meydana gelmiş olduğu belirtilmişti.

Raporda, Esen’de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı erkeğe ait olduğu ifade edilmişti. Raporla olayın “şüphelisi” Ümitcan Uygun’dan DNA karşılaştırması için örnek alınmadığı ortaya çıkmış, sosyal medyada bu duruma tepkiler yükselmişti.

Rapor netleşti

Tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için Ümitcan Uygun’dan DNA örneği alınmasına karar vermişti.

Yaklaşık 1 ay önce iki kadınla uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından tutuklanan Uygun’dan alınan DNA örneği ile yapılan karşılaştırmanın sonucu Adli Tıp Kurumu raporuyla netleşti. Yapılan incelemeler sonucu Esen’de çıkan sperm ve doku örneklerinin Uygun’a ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren adli tıp raporuna ilişkin Milliyet’e değerlendirmede bulunan Esen ailesi avukatı Umur Yıldırım, “Raporla, Aleyna’da çıkan sperm ve dokuların Ümitcan Uygun’a ait olduğu tespit edildi. Bundan sonra yapılması gereken kasten öldürme ve cinsel saldırı suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi ve tutuklanmasıdır” dedi.

‘Gerçek olmadığını gördük’

Ümitcan Uygun’un ifadelerinde olay günü Aleyna’nın evine girmediğini, cinsel birliktelik yaşamadığını söylediğini hatırlatan avukat Yıldırım, “Ama alınan raporlarla olayın Ümitcan Uygun’un anlattığı gibi olmadığını, verdiği ifadelerin gerçeklikle bağdaşmadığını gördük” vurgulamasını yaptı.