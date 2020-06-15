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15.06.2020 - 10:14 | | İHA

Dolaptaki zuladan kaçak cep telefonları çıktı

Adana'da bir cep telefonu satışı yapılan iş yerinde, dolabın içindeki gizli bölmede kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Dolaptaki zuladan kaçak cep telefonları çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Çakmak Caddesi'nde bulunan bir iş merkezindeki 5 ayrı iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis iş yerlerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 150 bin lira olan 161 tuşlu, 45 dokunmatik, 16 tablet ele geçirildi.

Bir iş yerinde zanlının kaçak cep telefonlarını dolabın içine yaptırdığı ayrı bir bölmede sakladığı tespit edildi. Dolap içindeki dolap polisi bile şaşkına çevirdi. Kaçak cep telefonları gizli bölmeden çıkarılarak el konuldu.

Gözaltına alınan C.Y., M.Ü., A.K. ve N.K. adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde trafik yoğunluğuGelen bir son dakika haberine göre, 1 Haziran'da atılan normalleşme adımlarının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun arttığı gözlemlendi.
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