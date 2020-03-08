Dolmabahçe’de eşitlik kazandı

Stadyumun tarihindeki ilk kadın futbol müsabakasında açılışı konuk ekip yaptı.

29. dakikada bir topu direkten dönen Atletico’da, 37. dakikada sol kanattan gelen topu ceza sahası içinde göğsüyle iyi indiren Corral Ang düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. Atletico’nun ikinci golü duran toptan geldi.

42. dakikada ceza sahasına gönderilen yüksek topu kafa vuruşuyla Olga Garcia filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular, taraftarın tüm desteğine karşın fileleri bulan vuruşu yapamadı. Zaten onlar açısından maçın en üzücü yanı da, karşılaşmayı kaybetmekten çok, muhtemelen buydu. Hayatlarının en kalabalık seyircisi önünde oynayan futbolcular, bu kalabalıktan çıkan gol sevincinin coşkusunu duymaktan mahrum kaldılar. Ancak tüm bunlar yerini, maçın ardından, organizasyonun verdiği sevince bıraktı, kadın futboluna verilmek istenen destek amacına ulaşmıştı.

İki takımın kaptanlarının, kupayı aynı anda kaldırması, seyircilerin her iki takımın sporcularını da coşkuyla alkışlamaları bu-nun göstergesiydi. Maç boyunca saha kenarındaki reklam panolarını kaplayan ‘Eşitsizliğe karşı defanstayız’ sloganında olduğu gibi kadınlar, erkekler kadar futbolda biz de varız mesajıyla eşitlik isteklerini en güçlü şekilde haykırma fırsatı buldu.

Fransa’nın ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen ve izleyici rekorlarına imza atılan Kadınlar Dünya Kupası’yla küresel popülari-tesi artan kadın futbolundaki ivmenin, özel bir organizasyonla da olsa Vodafone ve Beşiktaş’ın çabalarıyla Türkiye’de de yükseltil-miş olması, Dolmabahçe’deki sıradışı gecenin en önemli sonucu olarak hafızalarımıza kazındı.

Kupayı birlikte aldılar

Maçın ardından gerçekleştirilen kupa seremonisine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Vodafone’un Türkiye CEO’su Colman Deegan birlikte katıldı. Bakan Kasapoğlu, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Kadınlarımızı bu sahalarda daha çok görmek istiyoruz” dedi. Bakan Kasapoğlu, ödül töreninde kupayı iki takımın kaptanına birlikte verdi.