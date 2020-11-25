Dolmuşta elle taciz iddiasıyla tutuklandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki dolmuş minibüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki F.D.'nin dolmuşun içinde 23 yaşındaki bir kadını elle taciz ettiği iddia edildi. Genç kadının şikayeti üzerine olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri tarafından gözaltına alınan F.D., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Samsun Adliyesine sevk edilen F.D., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.