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06.07.2020 - 11:24 | | DHA

Dolunay, Antalya'da hayran bıraktı

Antalya'da, akşam saatlerinde görülen dolunay, görsel şölen sundu.

Dolunay, Antalya'da hayran bıraktı

Türkiye'nin birçok noktasında görsel şölen sunan dolunay, Antalya'da da saat 20.50'den itibaren görülmeye başlandı. Gün batımının ardından kentin üzerinden yükselen dolunay, kırmızı görüntüsüyle de görenleri hayran bıraktı. Havanın bulutsuz olması nedeniyle çok net görülen dolunayı vatandaşlar da ilgiyle izledi. Dolunay, sabah 05.39'a kadar kentten göründü.

 

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