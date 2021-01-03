MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Domuz avında tüfekle vuruldu! 3 arkadaşı gözaltına alındı
ABONE OL
03.01.2021 - 13:32 | | DHA

Domuz avında tüfekle vuruldu! 3 arkadaşı gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, domuz avına çıktığı arkadaşları tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen N.U. (52), yaralandı. Olayla ilgili N.U.'nun 3 arkadaşı, gözaltına alındı.

Domuz avında tüfekle vuruldu! 3 arkadaşı gözaltına alındı

Olay, kırsal Sarıpolat ile Haliç Mahallesi arasında kalan Kurttepe mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Domuz avına çıkan N.U., T.G., E.U. ve H.Ö., gördükleri hayvanın peşinde düştü.

Bir süre sonra av tüfekleriyle ateş açılması sonucu domuz, vurularak telef edildi. İddiaya göre, bölgede bulunan kayadan seken saçmalar da N.U.’nun bacağına isabet etti. Arkadaşlarının yaralandığını gören 3 kişi, sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı N.U. da ormanlık içinden yol kenarına taşındı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan N.U., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayın ardından T.G., E.U. ve H.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma, N.U.’nun kimin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandığını belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor.

 

Son dakika... Pınar Gültekin cinayetinde 2 rapor ortaya çıktıPınar Gültekin cinayetinde yarın görülecek olan ikinci duruşma dört gözle bekleniyor. İlk duruşmada katil Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı raporu istenmişti. Adli Tıp o raporu hazırladı. Raporun ayrıntılarını CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk aktardı...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Balkondaki tartışma sokakta son buldu!

Balkondaki tartışma sokakta son buldu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet