Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir dondurmacıda meydana geldi. İş yeri sahibi Celal Mercan, dükkanını açık bırakarak çay ocağına sipariş vermeye gitti. Bu sırada dükkanda kimsenin olmadığını fark eden hırsız, içeri girerek Mercan'a ait şarj cihazına takılı cep telefonunu alarak uzaklaştı. Dükkanına dönen Mercan, telefonunun yerinde olmadığını fark edince, güvenlik kamerasını izledi. Telefonun çalındığını gören Mercan, polise haber verdi. Ekipler, cep telefonu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.