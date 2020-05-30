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30.05.2020 - 03:40 | | DHA

Dördüncü kattan düştü! Polis soruşturma başlattı

Adana'da, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Elanur B. (16), yaralandı.

Dördüncü kattan düştü! Polis soruşturma başlattı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede ailesiyle oturan Elanur B., henüz bilinmeyen nedenle odasının penceresinden düştü.

Baba Şahin ve anne Sevgi B.'nin sesi duyup, durumu fark etmesi üzerine Elanur, otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beton zemine düşen ve bacaklarında kırıkların olduğu belirtilen Elanur B.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Dördüncü kattan düştü Polis soruşturma başlattı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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