Doris Rübel'in 'Bebekler Nereden Gelir' kitabı sakıncalı bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mikado Yayınları tarafından 'Neden? Niçin? Nasıl?' serisinde yayımlanan, Doris Rübel tarafından yazılan 'Bebekler Nereden Gelir' isimli kitap, bakanlığımızın küçükleri zararlı içeriklerden koruma çalışmaları kapsamında sakıncalı bulunmuştur. Aynı isimle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yayımlanan Anna Milbourneun 'Bebekler Nereden Gelir' isimli kitabı ise çocuklar için yararlı içeriğe sahip, tavsiye ettiğimiz bir yayındır" denildi.



