Dört bir yan alev kapanı

Hatay’ın Belen ilçesinde önceki gün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangını, dün Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürdü. Bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.









Evler, fabrikalar, araçlar



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün sabah Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada Hatay’daki yangının 300-400 hektarlık bir alanda etkili olduğunu, ekiplerin hem yangınla hem de saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarla mücadele ettiğini aktardı. Pakdemirli, 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo ve 70 vatandaşın yangından etkilediğini dile getirdi.









‘Kasıt şüphesi var’

Pakdemirli, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise yangınların tam olarak kontrol altına alındığını söyledi.



5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin yangınla mücadele ettiğini kaydeden Pakdemirli, Nergizlik, Müftüler, Karahüseyinli Mahalleleri ile Belen ilçe merkezinin yangında zarar gördüğünü, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yardımların yapılacağını aktardı. Pakdemirli, yangınlar terör örgütü PKK’nın sabotajı olup olmadığı yönündeki sorulara “Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bununla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. 4 şüpheli gözaltında. 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2’si ile ilgili de işlem yapılacak” yanıtını verdi.

Yangında can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu kaydeden Pakdemirli, “Çok büyük bir yangın değil ama bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı. Hastanelerde tedavi gören de kalmadı” diye konuştu.









Sabotaj mı?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yangınla ilgili İskenderun Başsavcılığı’nın çok yönlü soruşturmasının sürdüğünü belirtirken, Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada “Sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA’lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır” denildi. Öte yandan terör örgütü YPG/PKK’nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay’daki yangınların “Ateşin çocukları inisiyatifi” adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti. Örgüte yakın hesaplardan propaganda kapsamında yapılan yangınla ilgili “alaycı paylaşımlar”, vatandaşlardan büyük tepki aldı.

‘Molotof kokteyli’ iddiası

Sosyal medyaya yüklenen iki videoda, Türkiye’nin yüreğini yakan yangının motolof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Videolarda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü.

‘Patlama sesi duydum’

Belen’deki gıda ve temizlik deposu yanan toptancı Ayhan Sabancı bir patlama sesi duyduğunu ve ardından yangın çıktığını belirterek, “Ağaçlardan sonra araçlar tutuşmaya başladı. Yangın sonra benim depoya sıçradı. Zararım maalesef çok büyük, depo komple doluydu” diye konuştu. Evi yanan Okan Türkmenoğlu da, “Komple tüm ağaçlık alan alev aldı. O ısıyla beraber ilk başta doğal gazın kombisi yandı. İçeriye doğru da yayılınca evin tamamı yandı” dedi.

542 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD), Hatay’ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle AFAD ekiplerince dün akşama kadar 542 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi. AFAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi” denildi.

CHP heyeti bölgeye gitti

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile beraberindeki heyet Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki yangında zarar gören alanları inceledi. Böke incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, ciğerlerinin yandığını ve çok üzgün olduklarını söyledi. Böke, iki ay içerisinde bu kadar büyük yangın çıkmasının sorumlularının ortaya çıkarılmasını istedi.

Kahramanmaraş ve Osmaniye’de de yangın

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı köyü Halepli Dere mevkiinde dün saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin, havadan ve karadan yaptığı müdahalelerin ardından yangın kontrol altındı.

Yangın bölgesine yakın evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki aileyi kurtardı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde de önceki akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı, 35 hektarlık alan zarar gördü. Öte yandan, sabah saatlerinde Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda yangın çıktı. Ekiplerin çalışmalarına yöre halkı da destek verdi. Yangın nedeniyle Kuzgun Mahallesi’ndeki 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Büyük bir alanda etkili olan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Vali Ömer Faruk Coşkun, “Özellikle sabah saatlerinde çıkan yangın, meydana geliş şekli ve saati itibarıyla bazı şüpheler taşıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız detaylı araştırma yapıyor” dedi.