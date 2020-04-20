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20.04.2020 - 18:44 |

Dost Eş Anlamlısı Nedir? Dost Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçede yer alan ve en sık kullanılan kelimeler arasında dost geliyor. Dost kelimesi aynı zamandaTDK’ya göre farklı eş anlamlısı üzerinden de değerlendirilebilmektedir. Peki, dost eş anlamlısı nedir? Dost kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında detaylar.

Dost Eş Anlamlısı Nedir? Dost Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak dost kelimesinin eş anlamlısı ‘arkadaş’ şeklinde karşılık buluyor. Farklı yazılışları ile beraber aynı anlamları üzerinde hem dost hem de arkadaş kelimesini ortak şekilde kullanabilirsiniz.

Dost Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dost kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı olarak ‘arkadaş’ sözcüğü Türkçede değerlendirilmektedir. Tek başına ya da cümle içerisinde amaca uygun olarak kullanmak mümkündür.

Dost Nedir?

Dost kelimesinin anlamı ‘Sevilen ve güven duyulan samimi, yakın arkadaş’ şeklinde tabir edilmektedir. Aynı zamanda çok sıkı görüşülen kişi ya da gönüldaş ve sırdaş gibi anlamları üzerinden de değerlendirilmektedir. Güvenli şekilde sırların paylaşılabileceği ve o sırrı saklayan en değerli insanlar şeklinde kullanılabilir. Bu anlamları kapsamında hem dost hem de arkadaş kelimesini eş anlamlı olarak TDK’ya göre kullanabilirsiniz.

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