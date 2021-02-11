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11.02.2021 - 17:41 | | DHA

Döviz bürosunda şok eden an! Elindeki parayı alıp kaçtı

Gaziantep’te, girdiği döviz bürosunda bir kişinin elinde saydığı parayı alıp kaçtı. Kendisini kovalayanlara rağmen şüpheli, izini kaybettirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan zanlının eşkâli belirlenip tutuklandı.

Döviz bürosunda şok eden an! Elindeki parayı alıp kaçtı

Gaziler Caddesi'nde pazartesi günü bir döviz bürosuna gelen kişi, oturduğu koltukta para saymaya başladı. Bu sırada cadde üzerinden geçen şüpheli, camdan para sayan kişiyi görünce içeri girdi. Şüpheli, koltukta oturan kişinin elinde saydığı parayı almak için hamle yaptı. Bu kişi direnmesine rağmen parayı alan şüpheli, döviz bürosundan çıkıp kaçtı. Kendisini kovalayanlara rağmen şüpheli, izini kaybettirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini saptadı.

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Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kimliği açıklanmayan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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