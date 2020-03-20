Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. 7 yarışmacıdan biri bugün altın kolyeyi kazanacak bir yarışmacı ise hayallerine veda edecek. Peki, bugün Doya Doya Moda kim elendi? Kim birinci oldu?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finali devam ediyor. Haftanın birincisi Betül olurken kimin elendiği birazdan belli olacak.

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında geçen hafta en yüksek puanı alan Özde haftanın şampiyonu oldu. Hafta ortasında yarışmadan dikalifiye edilen Ferdanur nedeniyle bu hafta haftanın finalinde eleme olmadı.