Dr. Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sağlık durumu nasıl?

Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yaşamı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Son dakika gelen bir habere göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi. Peki Dr. Mehmet Hilmi Güler kimdir?

Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ordu’da İsmet Paşa İlk ve Ortaokullarında bitirerek; 1966 yılında Ordu Lisesinden, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nden Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden master ve doktora derecelerini aldı.

Sırasıyla ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde Yarı-zamanlı Asistan, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Tam-zamanlı asistan olarak çalıştı, öğretim üyeliği yaptı. Malzeme ve İmal Usulleri dersleri verdi.

1976 yılında, Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)’ye girdi. Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgâh ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında araştırmacı olarak TÜBİTAK’a geçti. Sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, Yönetim Kurulu’na seçildi. Bilim ve Teknoloji Politikasına ilişkin çalışmalara ek olarak, Roket Teknolojisi ve Silah Sistemleri üzerine yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev aldı.

Yaptığı doktora çalışması ile özellikle, roket motor boruları ve lançer yapımında kullanılan kompoze malzeme üretim teknolojisi ve malzeme özelliklerinin tespiti konusunda uygulamaya dönük bilimsel katkılarda bulundu.

1991 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’na Yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Yerli silah sanayinin gelişmesine katkılarda bulundu.

Ordu’da, Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD)’nin Kurucu Genel Sekreterliğini yaptı. Ordu iline ait çeşitli özgün yatırım ve kalkınma projeleri hazırladı.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İGDAŞ ‘ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. İstanbul’da hava kirliliğine karşı doğalgazın yaygınlaştırılması için yoğun biçimde çalıştı. Özel projeler yürüttü. Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin yönetiminde bulundu.

1996-1997 yıllarında Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye’deki tüm üretimlerden sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı olarak çalıştı. Etibank Genel Müdürlüğü döneminde Bor ve Trona (Doğal Soda), Krom yatırımlarına ağırlık vererek yeni projeler başlattı.

AK Parti’nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu ve AK Partinin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. MKYK Üyeliği ve AR-GE’ den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Oluşturduğu özel çalışma gruplarıyla AK Parti’nin “Türkiye Perspektifi ve Proje Alanları” adlı çalışmayı hazırladı.

Türkiye’nin temel ihtiyaçlarını kapsayan bu 12 proje alanı ve bunların alt detay projeleri hazırlanarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra oluşturulan bakanlıklara dağıtıldı. 3 Kasım 2002’de Ordu’dan AK Parti milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Dr. Mehmet Hilmi Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.​