Driftçilere 20 bin 100 lira ceza!

İstanbul'da hafta başında etkili kar yağışıyla birlikte Büyükçekmece'de buz tutan bazı yollarda sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte zorluk yaşamıştı. Bazı sürücüler ise buz tutan yollarda drift yapmış, cadde üzerinde hız ve ani manevralar yapan sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Diğer sürücülerin canını tehlikeye atan magandaların o anları saniye saniye kameralara yansımıştı.

20 BİN 100 TL CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucunda 34 US 2661 plakalı araç sürücüsü Selçuk G., 34 FM 4757 plakalı araç sürücüsü İbrahim M. ve 34 DAJ 0478 plakalı araç sürücüsü Kadir Ş. yakalandı. Yakalanan sürücülere 6 bin 700'er lira olmak üzere toplamda 20 bin 100 lira idari para cezası kesilirken, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.